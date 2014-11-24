Сумские депутаты просят национализировать ПАО «SELMI»

Главным образом это обращение призвано решить насущный вопрос инвестирования и государственной санации завода.
Сумские избранники обратили внимание Премьер-министра на то, что благодаря обращению городской власти в Харьковский апелляционный хозяйственный суд с ходатайством об отмене постановления хозяйственного суда Сумской области о ликвидации предприятия, апелляционная жалоба была удовлетворена, постановление о ликвидации предприятия отменено, предприятие возвращено в процедуру санации.
Параллельно с тем, представители городской власти систематически участвуют в собрании комитетов кредиторов. Состояние уплаты долгов по заработной плате на предприятии постоянно рассматривается на заседаниях городской комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате.
В то же время органы местного самоуправления не имеют полномочий по решению вопросов реструктуризации, государственной санации и национализации ПАО «SELMI», восстановление его деятельности.
Благодаря этим усилиям столичные чиновники услышали проблемы предприятия. 11 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла Постановление № 2039 о рекомендациях парламентских слушаний на тему: «О состоянии и законодательном обеспечении развития науки и научно-технической сферы государства». Согласно п. 4.4.7. Постановления предусмотрено принятие мер по возврату в государственную собственность и восстановления производства ведущего предприятия Украины в области научного и учебного приборостроения ПАО «SELMI».
К сожалению, соответствующего постановления Кабинета Министров Украины относительно решения дальнейшей судьбы предприятия в течение 2015-2016 годов принято не было. Учитывая это, депутаты просят премьер-министра Украины найти возможность о выделении бюджетных средств для государственной санации предприятия, принятие правительственного постановления, которое урегулировало вопрос национализации ПАО «SELMI», социально-экономические, организационные, юридически правовые и кадровые вопросы.
Такое правительственное решение поставило бы точку в необъявленной войне российских акционеров против своего же предприятия, которая длится несколько лет подряд и имеет целью разрушение национальной экономики.
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