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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30385

На ремонт школьной футбольной площадки в Сумах нужно 650 тысяч

На ремонт футбольной площадки возле школы № 27 будут искать 650 тыс. грн.

Сумму озвучила представитель управления образования сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- По информации управления капитального строительства, стоимость реконструкции футбольной площадки около 1,5 млн грн, - поведала она. - Школой был проработан вопрос удешевления до 650 тыс. грн. Управление образование направило письмо-обращение в УКС с целью рассмотреть это предложение. Если нет возможности выделить средства в этом году, то запланировать ремонт на следующий год.

- Понятно, давайте планировать, - отозвался мэр Сум Александр Лысенко. – Это не только по этой школе. Это ив первой школе. Мы вообще планировали 5 площадок, но мы сняли все эти средства, не секрет для всех почему.

Общество Футбольная площадка
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