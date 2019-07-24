Бегун с Сумщины пробежал 183 км ультрамарафона по горам Лебединец Виталий Меренков преодолел более 180 км во время ультрамарафона.

Наш земляк - лебединец Виталий Меренков преодолел более 180 км во время участия в горном ультрамарафоне «100 Букомиль».

Соревнования «Горный беговой ультрамарафон «100 Букомиль» проходили в Ворохте, Ивано-Франковской области с 1 по 4 августа и состояли из 5 различных забегов от 25 до 183 км. Самый сложный из них - «Несамовитий Піп», дистанция - 183 км, 10 300 м набора высоты, контрольное время - 60 часов. Задачей участников было прохождение всей дистанции в рамках установленного контрольного времени. В рамках дистанции участники двигались по определенному организаторами маршруту в режиме non-stop, самостоятельно определяя свой темп движения, место и продолжительность своего отдыха.

В этом забеге Виталий Меренков был шестым со временем 42:06.02 часов из 13 участников, которые дошли до финиша.