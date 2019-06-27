Стала известна стоимость аренды КСПУ

По его словам, такое предложение поступило не городскому совету, а ООО «Сумытеплоэнерго». Это обеспечение отоплением помещений АО «Сумское НПО». По оценке, это примерно 60 млн грн в год.
Эту цифру подтвердил и директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин. Он сообщил, что пока не готов дать ответ об аренде, так как возникает множество вопросов. Во-первых, имущество находится в залоге у банка «ПУМБ», во-вторых, КСПУ не готова к отопительному сезону и неизвестно сколько средств нужно вложить в подготовку, в-третьих, долг за газ в 174 млн грн перед НАК «Нафтогаз» - на кого он ляжет.
Кроме того, была озвучена стоимость аренды имущественного комплекса, который арендует «Сумытеплоэнерго» у города. Это всего 11 млн грн.
Кроме того, возник вопрос с Предприятием тепловых сетей, которое находится в состоянии санации, которое заявило свои права на тепловые сети, которые принадлежат городу.
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