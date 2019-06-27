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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57759

Стала известна стоимость аренды КСПУ

Мэр Сум Александр Лысенко на заседании временной контрольной комиссии по вопросам теплообеспечения города озвучил стоимость аренды целостного имущественного комплекса Котельной Северного промузла.

По его словам, такое предложение поступило не городскому совету, а ООО «Сумытеплоэнерго». Это обеспечение отоплением помещений АО «Сумское НПО». По оценке, это примерно 60 млн грн в год.

Эту цифру подтвердил и директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин. Он сообщил, что пока не готов дать ответ об аренде, так как возникает множество вопросов. Во-первых, имущество находится в залоге у банка «ПУМБ», во-вторых, КСПУ не готова к отопительному сезону и неизвестно сколько средств нужно вложить в подготовку, в-третьих, долг за газ в 174 млн грн перед НАК «Нафтогаз» - на кого он ляжет.

Кроме того, была озвучена стоимость аренды имущественного комплекса, который арендует «Сумытеплоэнерго» у города. Это всего 11 млн грн.

Кроме того, возник вопрос с Предприятием тепловых сетей, которое находится в состоянии санации, которое заявило свои права на тепловые сети, которые принадлежат городу.

Общество Аренда КСПУ КСПУ
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