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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42566

На Сумщине пропала 17-летняя девушка (фото)

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку.

13 августа 17-летняя ученица Шосткинского центра профессионально-технического образования Юлия Бочек самовольно покинула общежитие учреждения и не вернулась, место ее нахождения остается неизвестным. Работники полиции ведут поиски девушки и обращаются за помощью к неравнодушным гражданам.

Сообщение об исчезновении 17-летней Юлии Бочек в полицию поступило от коменданта общежития Шосткинского центра профессионально-технического образования. Она рассказала, что девушка самовольно покинула общежитие около 11 утра и не вернулась. Мобильного телефона у несовершеннолетней нет.

На розыск пропавшей ориентирован весь личный состав полиции Шостки. Описание ее внешности и фотографии разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют вокзалы, клубы и места скопления молодежи.

На вид разыскиваемой 17-18 лет, ростом 160-165 см, полного телосложения. Имеет темные волосы и серые глаза.

Особые приметы: имеет татуировку в виде ромба на запястье левой руки.

Была одета в белую футболку и светлые джинсовые шорты. Обута в белые тапочки.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение пропавшей девушки и обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи в розыске Юлии Бочек. Если кому-то из граждан известно ее местонахождение, или девушку видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске пропавшей - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефонам (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102».

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