В Шостке на пешеходном переходе сбили женщину Сегодня, 14 августа, около 11.00, по ул. Воронежской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как рассказал свидетель ДТП, на пешеходном переходе автомобиль пропускал пешеходов, в это время другая машина пошла на обгон и сбила женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. Работает следственно-оперативная группа полиции. В месте, где произошло ДТП, не нанесена «зебра», но знак пешеходного перехода установлен, пишет Шостка.инфо.