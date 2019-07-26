В Шостке на пешеходном переходе сбили женщину

Как рассказал свидетель ДТП, на пешеходном переходе автомобиль пропускал пешеходов, в это время другая машина пошла на обгон и сбила женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. Работает следственно-оперативная группа полиции. В месте, где произошло ДТП, не нанесена «зебра», но знак пешеходного перехода установлен, пишет Шостка.инфо.
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