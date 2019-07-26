Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16248

В Шостке установили новый въездной знак в город

Сегодня, 14 августа, на въезде в Шостку установили новый знак.

Фото выложил в Фейсбуке мэр Шостки Николай Нога.

Общество Шостка
view counter

По тематике

На Сумщине пропала 17-летняя девушка (фото)
Сегодня 12:42

На Сумщине пропала 17-летняя девушка (фото)

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку....

Вчера 09:49

В Шостке поймали веловора

Злоумышленник воспользовался отсутствием части ограждения в чужом частном домохозяйстве и похитил оттуда велосипед....

Вчера 08:05

Жертвой телефонных мошенников стала жительница Шостки

Доверившись телефонному собеседнику, который назвался представителем службы безопасности банка, женщина выполнила все предложенные иим операции и... потеряла почти 5000 гривен....

Участковые изъяли у шосткинца почти 4 кило наркотиков (фото)
09.08.2019 15:20

Участковые изъяли у шосткинца почти 4 кило наркотиков (фото)

Во время санкционированного обыска в квартире 42-летнего жителя Шостки правоохранители обнаружили и изъяли большое количество марихуаны....

«На слабо»: на Сумщине у подростков очередная смертельная игра
08.08.2019 17:58

«На слабо»: на Сумщине у подростков очередная смертельная игра

В Шостке на проезжей части дети развлекались тем, что ложились фактически под колеса транспорта, который к ним приближался....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.