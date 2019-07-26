В Шостке установили новый въездной знак в город

Фото выложил в Фейсбуке мэр Шостки Николай Нога.
На Сумщине полицейские разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку....
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Во время санкционированного обыска в квартире 42-летнего жителя Шостки правоохранители обнаружили и изъяли большое количество марихуаны....
В Шостке на проезжей части дети развлекались тем, что ложились фактически под колеса транспорта, который к ним приближался....