Под Сумами тушили базу нефтепродуктов Спасатели провели тактико-специальные учения по тушению условного пожара резервуаров с нефтепродуктами.

Сегодня, 14 августа, в пгт Низы Сумского района состоялись тактико-специальные учения по тушению условного пожара нефтепродуктов в резервуарах нефтебазы ООО «Надия».

По тактическому замыслу в одном из резервуаров произошло возгорание паров топлива, в результате чего последний взорвался. Кровля и конструкции резервуара были повреждены взрывом, горение происходило по всей площади зеркала жидкости в резервуаре. Обслуживающий персонал сразу сообщил о происшествии на номер «101». Пока к месту едут пожарно-спасательные подразделения, вся территория базы обесточивается и первой к тушению пожара приступает добровольная пожарная команда предприятия.

Через несколько минут по повышенному номеру вызова на место условного пожара прибывают силы и средства подразделений дислоцированных в г. Сумы и Сумском районе. Возгорание нефтепродуктов происходит в резервуаре объемом 1000 куб. м. Организуется работа штаба пожаротушения и три оперативные участки по тушению нефтепродуктов и охлаждения горящего резервуара, который подвергаются воздействию теплового излучения, технологического оборудования и металлических конструкций и личного состава и техники.

С помощью пенных генераторов, которые были доставлены к очагу горения с помощью автолестницы, проводилась пенная атака. Условный пожар ликвидирован, проводится обследование объекта на предмет выявления скрытых очагов горения с помощью тепловизора.

По окончании работники нефтебазы ознакомили с особенностями объекта, объемом хранящегося топлива, существующей системой оповещения и автоматики и противопожарного водоснабжения, а также ответили на вопросы спасателей и поблагодарили за совместную работу.

Всего в тактико-специальных учениях принимали участие 7 единиц техники и 44 спасателя, а также объектовая пожарная команда, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.