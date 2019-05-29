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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45249

Департамент соцзащиты пересчитал сумчанам субсидии за июль

Департамент социальной защиты населения провел перерасчет субсидии за июль в связи с изменениями в отдельных видах услуг.

Пересчет связан с отсутствием в течение месяца горячего водоснабжения у абонентов ООО «Сумытеплоэнерго» и Дирекции Котельная северного промузла и увеличением социального норматива на услугу «холодное водоснабжение» с 2 куб. м до 3,6 куб. м.

Подробнее о выполненном перерасчет получатели жилищной субсидии могут узнать по тел.: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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