Департамент соцзащиты пересчитал сумчанам субсидии за июль Департамент социальной защиты населения провел перерасчет субсидии за июль в связи с изменениями в отдельных видах услуг.

Пересчет связан с отсутствием в течение месяца горячего водоснабжения у абонентов ООО «Сумытеплоэнерго» и Дирекции Котельная северного промузла и увеличением социального норматива на услугу «холодное водоснабжение» с 2 куб. м до 3,6 куб. м.

Подробнее о выполненном перерасчет получатели жилищной субсидии могут узнать по тел.: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.