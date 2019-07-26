Сумские и шосткинские хоккеисты сразятся за кубок Украины

В этом году в турнире примут участие 12 команд, в том числе две с Сумщины: КДЮСШ «Барса» (Шостка) и СДЮШОР «Динамо» (Сумы).
На предварительном этапе шосткинцы сыграют с Винницкой ГДЮСШ № 1, а сумчане – с ХК «ПК-Старт» Житомирская обл.
В случае успеха дальше «Барса» будет играть против «ШВСМ-Старт» Житомирская обл., а «Динамо» - против «ШВСМ-Олимпия» Винница.
Несмотря на победу в последнем матче, сборная Украины заняла только седьмое место на чемпионате Европы II....
В Глазго (Шотландия) продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе....
В Глазго (Шотландия) продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе....
В Глазго продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе....
Сегодня, 4 августа, в Глазго (Шотландия) начался чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе....