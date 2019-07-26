Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50226

Сумские и шосткинские хоккеисты сразятся за кубок Украины

22-25 августа в Виннице пройдет кубок Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

В этом году в турнире примут участие 12 команд, в том числе две с Сумщины: КДЮСШ «Барса» (Шостка) и СДЮШОР «Динамо» (Сумы).

На предварительном этапе шосткинцы сыграют с Винницкой ГДЮСШ № 1, а сумчане – с ХК «ПК-Старт» Житомирская обл.

В случае успеха дальше «Барса» будет играть против «ШВСМ-Старт» Житомирская обл., а «Динамо» - против «ШВСМ-Олимпия» Винница.

Спорт КДЮСШ Барса СДЮШОР «Динамо» Хоккей на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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