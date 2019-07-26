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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58331

В Сумах завершились биатлонные соревнования

В Токарях прошли женские спринтерские гонки в рамках Всеукраинских соревнований памяти Романа Звонкова.

Сегодня спринты бегали женщины, старшие, средние и младшие девушки.

Результаты

Женщины

1. Виктория Ермакова (Сумская)

2. Елена Токарь (Сумская)

3. Татьяна Баранюк (Сумская)

Старшие девушки (2000-2001 г.р.)

1. Варвара Зеленская (Сумская)

2. Диана Заяць (Харьковская)

3. Алина Мирошниченко (Сумская)

Средние девушки (2002-2003 г.р)

1. Ева Мартыненко (Сумская)

2. Валерия Мартыненко (Сумская)

3. Алина Горстка (Харьковская)

Младшие девушки (2004 г.р. и младше)

1. Ксения Кравченко (Сумская)

2. Анна Дедушева (Сумская)

3. Анастасия Тропец (Харьковская)

Уже в субботу, 17 июня, биатлонисты продолжат соревнования в Тростянце.

Спорт Биатлон Летний биатлон Роман Звонков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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