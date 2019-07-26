В Сумах завершились биатлонные соревнования

Сегодня спринты бегали женщины, старшие, средние и младшие девушки.
Результаты
Женщины
1. Виктория Ермакова (Сумская)
2. Елена Токарь (Сумская)
3. Татьяна Баранюк (Сумская)
Старшие девушки (2000-2001 г.р.)
1. Варвара Зеленская (Сумская)
2. Диана Заяць (Харьковская)
3. Алина Мирошниченко (Сумская)
Средние девушки (2002-2003 г.р)
1. Ева Мартыненко (Сумская)
2. Валерия Мартыненко (Сумская)
3. Алина Горстка (Харьковская)
Младшие девушки (2004 г.р. и младше)
1. Ксения Кравченко (Сумская)
2. Анна Дедушева (Сумская)
3. Анастасия Тропец (Харьковская)
Уже в субботу, 17 июня, биатлонисты продолжат соревнования в Тростянце.
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