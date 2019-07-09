В Лебедине водитель-нарушитель пытался подкупить копов Пытаясь избежать административной ответственности за нарушение правил управления, 33-летний сумчанин предложил деньги работникам полиции.

В Лебедине полицейские группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль под управлением 33-летнего сумчанина. Во время проверки документов водителя правоохранители обнаружили отсутствие полиса обязательного страхования. Понимая, что за данное нарушение его могут привлечь к административной ответственности, водитель решил «уладить» этот вопрос и предложил полицейским 500 гривен. Правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая и задокументировала попытку предоставления неправомерной выгоды.

Теперь, кроме административной, водителю придется нести и уголовную ответственность. Согласно ч.1 ст.369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.