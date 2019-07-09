Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40148

В Лебедине водитель-нарушитель пытался подкупить копов

Пытаясь избежать административной ответственности за нарушение правил управления, 33-летний сумчанин предложил деньги работникам полиции.

В Лебедине полицейские группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль под управлением 33-летнего сумчанина. Во время проверки документов водителя правоохранители обнаружили отсутствие полиса обязательного страхования. Понимая, что за данное нарушение его могут привлечь к административной ответственности, водитель решил «уладить» этот вопрос и предложил полицейским 500 гривен. Правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая и задокументировала попытку предоставления неправомерной выгоды.

Теперь, кроме административной, водителю придется нести и уголовную ответственность. Согласно ч.1 ст.369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому
view counter

По тематике

07.08.2019 08:36

На Сумщине два водителя предлагали полицейским взятки

Один из них - житель Недригайловского, другой - Сумского районов....

17.07.2019 12:49

Полицейский, которого разоблачили на взятке, сбежал

На Сумщине полицейского разоблачили на вымогательстве и получении 26 тыс. грн взятки....

15.07.2019 16:09

На Сумщине будут судить пьяного водителя, предлагавшего взятку копам

На Сумщине до 4 лет лишения свободы грозит водителю за предложение и предоставление неправомерной выгоды полицейскому за непривлечение его к...

10.07.2019 15:54

На Сумщине сразу два пьяных водителя пытались дать взятки копам

За последние сутки только в Глухове полицейским водители предлагали 5000 гривен и 100 долларов США за то, что они «закроют...

09.07.2019 14:23

В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов

В Конотопе нарядом полиции реагирования был остановлен автомобиль, водителя которого правоохранители заподозрили в возможном управлении в состоянии опьянения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.