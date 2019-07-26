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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах маршрутка попала в ДТП

Сегодня, 15 августа, на ул. 20 лет Победы произошла авария с участием маршрутки № 3.

Фото Фейсбук-группа Я люблю Суми

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, маршрутка поворачивала с ул. 20 лет Победы на ул. Герасима Кондратьева. В это время ее пытался обогнать «Ниссан», который двигался за ней, однако во время обгона на повороте, водитель легковушки не учел, что слева по ул. Г.Кондратьева также едут автомобили. Пытаясь перестроиться назад за маршруткой, он не придерживался интервала, вследствие чего произошло столкновение с маршруткой. Автомобили получили незначительные механические повреждения, никто не пострадал. На водителя «Ниссана» составили протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Право Дтп ДТП с маршруткой
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