По делу о ДТП, в котором жена сумского прокурора сбила насмерть девушку, проведут служебное расследование Речь идет о заявлении родителей девушки, погибшей под колесами авто жены прокурора, о нарушениях, допущенных во время первоочередных следственных действий на месте ДТП.

Происшествие произошло 30 марта 2019 года. Тогда жена прокурора Инна Вакула, управляя автомобилем Toyota RAV4, около 19:00 на автодороге "Сумы-Полтава" сбила насмерть 23-летнюю Марину Чешко. На следующий день погибшей исполнилось бы 24 года, пишет Sumy.Today.

Родители погибшей признаны потерпевшими. Они заявляют, что освидетельствование водителя на наличие или отсутствие алкоголя в крови не было проведено вовремя. А также о ненадлежащем сохранении вещественных доказательств, а именно следов шин и номерного знака.

Сегодня, 16 августа, руководство ГУ Нацполиции в Сумской области провело брифинг, где глава ГУНП Николай Лушпиенко сообщил о проведении служебного расследования:

«Я назначил служебное расследование по тем моментам в действиях сотрудников полиции, которые озвучены. Туда будут включены работники штаба, следственного управления, и мы подробно еще раз пройдемся до того момента, когда мы передали дело в другое подразделение. То есть, когда получили сообщение, когда выехали на место, работа на месте происшествия, доставка к врачам. Будем просить объяснения у врачей».

Кроме того, родители погибшей обратились в Государственный бюро расследований с заявлением о правонарушениях, где изложили те же факты.

В территориальном управлении ГБР сообщили, что заявление получили, однако решение об открытии или отказе в открытии производства еще не принято.