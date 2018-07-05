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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09256

82 участника АТО на Сумщине получили единовременную матпомощь

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания профильной депутатской комиссии облсовета.

Такая помощь предоcтавляется в соответствии с областной комплексной программы социальной защиты населения на 2017-2021 годы.

Средства выплачиваются за счет областного бюджета. Материальная помощь оказывается пострадавшим в размере 25 000 гривен. Семьям погибших участников АТО / ООС помощь выплачивается в размере 100 000 гривен и на улучшение жилищно-бытовых условий проживания - 34 тысяч гривен. В 2019 году на эти цели запланировано - 4,5 миллиона гривен.

Всего с начала года оказана помощь 9 семьям погибших и 82 пострадавшим при исполнении служебного долга во время АТО / ООС на общую сумму 2,7 миллиона гривен. 9 членам семей погибших на улучшение жилищно-бытовых условий проживания выделены средства в общей сумме 229 500 гривен.

Общество Помощь участникам АТО
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