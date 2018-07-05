82 участника АТО на Сумщине получили единовременную матпомощь

Такая помощь предоcтавляется в соответствии с областной комплексной программы социальной защиты населения на 2017-2021 годы.
Средства выплачиваются за счет областного бюджета. Материальная помощь оказывается пострадавшим в размере 25 000 гривен. Семьям погибших участников АТО / ООС помощь выплачивается в размере 100 000 гривен и на улучшение жилищно-бытовых условий проживания - 34 тысяч гривен. В 2019 году на эти цели запланировано - 4,5 миллиона гривен.
Всего с начала года оказана помощь 9 семьям погибших и 82 пострадавшим при исполнении служебного долга во время АТО / ООС на общую сумму 2,7 миллиона гривен. 9 членам семей погибших на улучшение жилищно-бытовых условий проживания выделены средства в общей сумме 229 500 гривен.
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