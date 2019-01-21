Участнику АТО на Сумщине дадут миллион на приобретение жилья

На прием к Николаю Клочко приехал житель поселка Рябина Александр Шевченко с вопросом получения денежной компенсации на жилье как участнику АТО и инвалиду II группы.
По словам Николая Клочко, областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы предусмотрено оказание единовременной материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.
Поэтому, как сообщил чиновник, в феврале этого года профильной комиссией областного Департамента социальной защиты населения уже рассмотрено заявление Александра Шевченко и принято решение о предоставлении ему материальной помощи в сумме 982 тыс. гривен, пишет сайт ОГА.
Власти Сумщины поддерживает всех участников боевых действий, независимо от того, когда они выполняли свой воинский долг - сегодня, 30 или...
Сегодня, 11 февраля, в Сумы приехала заместитель посла Латвийской республики Ирэна Путниня....
Интернет-издание «Апостроф» при поддержке экспертов Международного центра перспективных исследований начали спецпроект «Губернатор года», в рамках которого составили рейтинг глав областей...
Во время личного приема граждан глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил руководству Сумского района и органам местной власти с. Косовщина...
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил правоохранительными и контролирующими органами в области проверить факты относительно злоупотребление монопольным положением ПАО «Сумыгаз»....