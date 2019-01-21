Участнику АТО на Сумщине дадут миллион на приобретение жилья В рамках рабочей поездки в Великописаревский район глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко провел личный прием граждан, где было положительно решен вопрос о финансовой помощи участнику АТО.

На прием к Николаю Клочко приехал житель поселка Рябина Александр Шевченко с вопросом получения денежной компенсации на жилье как участнику АТО и инвалиду II группы.

По словам Николая Клочко, областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы предусмотрено оказание единовременной материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.

Поэтому, как сообщил чиновник, в феврале этого года профильной комиссией областного Департамента социальной защиты населения уже рассмотрено заявление Александра Шевченко и принято решение о предоставлении ему материальной помощи в сумме 982 тыс. гривен, пишет сайт ОГА.