Конотопчанин заставил полицию искать свое забытое авто Житель Конотопа, придя утром в свой гараж и увидев, что его автомобиль отсутствует, решил, что ее похитили, и обратился с соответствующим сообщением в полицию.

Сообщение об угоне автомобиля из гаражного помещения поступило в Конотопский отдел полиции 15 августа около 9 утра от 54-летнего местного жителя. Он пояснил, что накануне вечером поставил свой автомобиль в гараж, а утром, придя, чтобы ехать по делам, обнаружил его отсутствие.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Были приняты исчерпывающие меры по установлению лиц, которые могли совершить данное правонарушение, возможных свидетелей происшествия, осмотрели окружающую территории и т.п. Правоохранителям сразу бросилось в глаза то, что от гаража нет свежего следа отъезжающего автомобиля.

Но, продолжив проверку полученного сообщения, уже через некоторое время копы выяснили, что автомобиль на самом деле никто не похищал, - он спокойно стоит на том же месте, где ее оставил хозяин накануне и забыл об этом.

Оказалось, что накануне мужчина приехал в один из магазинов для вечерних закупок. А поскольку живет неподалеку, то выйдя из магазина, направился домой, забыв, что приехал на авто...

Выяснив, что преступления не произошло, все участники события вздохнули с облегчением. А правоохранители отметили автовладельцу быть внимательнее и осторожнее и бережнее относиться к своей собственности, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.