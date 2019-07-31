Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11295

«Альянс» впервые проиграл

16 августа прошли игры 4-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» в гостях играл с еще одним дебютантом профессионального футбола «ВПК-Агро» из Магдалиновки. Уже на 33-й минуте гости остались в меньшинство после удаления за две желтые карточки Владислава Шарая. Игра вообще изобиловала предупреждениями – 12 штук на обе команды. В начале второго тайма, на 49-й минуте, хозяева забили единственный мяч – отличился Антон Шарко. В итоге 1:0 – первое поражение «Альянса» в турнире.

Остальные матчи тура:

«Горняк» Кривой Рог 3:3 «Николаев-2»

«Таврия Симферополь» Херсон 1:0 «Никополь»

«Авангард-2» Краматорск 1:2 «Энергия» Новая Каховка

«Реал Фарма» Одесса 0:5 «Кристалл» Херсон

После 4-х туров лидируют «Кристалл», «Горняк» и «Энергия» - по 10 очков, дальше – «ВПК-Агро» - 9, «Николаев-2» - 8, «Таврия Симферополь» - 3 и «Альянс» - 2…

Следующую игру в чемпионате липоводолинцы проведут 23 августа против «Таврии Симферополь» дома. Но прежде, 20 августа, примут «Ужгород» в матче кубка Украины.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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