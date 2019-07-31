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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:43428

В Тростянце соревновались биатлонисты

Сегодня, 17 августа, в Тростянце стартовали Всеукраинские соревнования по летнему биатлону.

В соревнованиях принимают участие почти сотня спортсменов из Сумской, Харьковской, Волынской областей и Киева.

Мужчины

1. Денис Насыко (Сумская обл.)

2. Богдан Буров (Сумская)

3. Денис Беленский (Сумская)

Старшие юноши (2000-2001 г.р.)

1. Владислав Гончеревский (Сумская)

2. Владимир Кошман (Сумская)

3. Александр Родителев (Сумская)

Средние юноши (2002-2003 г.р.)

1. Владислав Чихарь (Сумская)

2. Сергей Супрун (Сумская)

3. Денис Иваницкий (Сумская)

Младшие юноши (2004 г.р. и младше)

1. Антон Чорнобай (Харьков)

2. Андрей Лисянский (Харьков)

3. Даниил Редька (Сумская обл.)

Женщины

1. Виктория Ермакова (Сумская)

2. Елена Токарь (Сумская)

3. Татьяна Баранюк (Сумская)

Старшие девушки

1. Варвара Зеленская (Сумская)

2. Алина Мирошниченко (Сумская)

3. Диана Заяць (Харьков)

Средние девушки

1. Валерия Мартыненко (Сумская)

2. Алина Горстка (Харьков)

3. Дарья Свиридова (Сумская)

Младшие девушки

1. Ксения Приходько (Сумская)

2. Полина Нейман (Киев)

3. Ксения Кравченко (Сумская)

Завтра пройдут гонки преследования.

Спорт Летний биатлон Тростянец
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