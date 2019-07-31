Определились финалисты кубка Сумщины по футболу

«Кристалл» (Конотопской район) - ФК «LS Group» (В. Сыроватка) 1:3
Голы: Колесник (32, авт.) - Богачев Д. (25), Жиловець С. (26), Танчик Д. (56).
ФК «Тростянец-2» (Тростянец) - ФК «Велетень» (Глухов) - 1:1 (8:7 по пенальти)
Голы: Чухненко В. (84) - Старченко Д. (90 + 1).
Финал пройдет 24 августа на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 16:00.
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