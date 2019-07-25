На Сумщине насчитали 14 тысяч безработных

По данным Сумского областного центра занятости, в течение января-июля 2019 года статус безработного в центрах занятости области получили 16377 человек. За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 8476 человек, больше всего - в г. Сумы, Лебединском, Конотопском и Шосткинском районах. Кроме того, 4655 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.
На конец июля текущего года на учете оставалось 14,2 тыс. безработных, из которых четверть - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 2618 свободных рабочих мест. На 1 вакантную должность в среднем претендовало 5 человек.
Пособие по безработице на конец июля 2019 получали 11543 человека. Средний размер помощи в июле текущего года составил 2894 грн против 2321 грн - в прошлом году.
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