Обвиняемому в двойном убийстве сумчанок продолжили содержания под стражей Сегодня, 19 августа, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось заседание по обвинению Евгения Тимченко в убийстве двух сумчанок.

Во время заседания прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Сам обвиняемый просил суд применить к нему возможность внесения залога или другую более мягкую меру пресечения. Суд продлил срок содержания под стражей до 17 октября. Следующее заседание назначили на 30 сентября. Суд продолжит исследовать доказательства, пишет sumy.today.

Напомним: речь идет о сумчанине Евгении Тимченко, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.