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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:45289

В Сумах реконструкцию онкодиспансера хочет проектировать фирма, намудрившая с «Авангардом»

Один из претендентов на проектирование реконструкции Суского областного онкодиспансера – ЧП «Сумы-Южана».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления имущества Сумского облсовета Дмитрий Нагорный в ответ на претензии в.и.о. главы Сумской облгосадминистрации на то, что он за месяц ничего не сделал по онкодиспансеру.

«В последнее время довольно странно наблюдать за поведением нынешнего руководства Сумской ОГА.

По порядку.

На сессии Сумского областного совета 26 июля областными депутатами принято решение о признании главным распорядителем бюджетных средств в сумме 1,3 млн грн по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция лучевого отделения № 2 со строительством помещений для установки линейного ускорителя ОКУ Сумской областной клинический онкологический диспансер по адресу: г. Сумы, ул. Привокзальная, 31» - Управления имуществом Сумского областного совета.

Причем, с экономией в 200,0 тыс. гривен, поскольку в проекте решения об изменениях в областной бюджет на 2019 год сумма была озвучена сумма в 1,52 млн грн.

Уже в течение недели, 2 августа 2019 года, на сайте Управления имуществом было размещено объявление о закупке работ по объекту.

Имеем 2 предложения:

- 1,39 млн от ЧП АМ «Аттик»;

- 1,02 млн от ЧП «Сумы Южана».

Последнее, ВНИМАНИЕ! на полмиллиона (!) грн меньше того, что сначала ОГА планировала выделить на подчиненный ей УКС!!!

В свете последних событий, когда Сумская ОГА разгоняет истерию даже с созывом внеочередной сессии, у меня возникает вполне естественный вопрос: кто, прикрываясь заботой об онкобольных, заинтересован в передаче этих средств на УКС, завышении сметы на 500 тыс. грн и в чью пользу?!», - спрашивает чиновник.

Напомним: именно ЧП «Сумы-Южана» была проектантом реконструкции стадиона «Авангард». При этом проектанты сделали крышу с поддерживающими колоннами между трибунами и полем. Также были проблемы с документацией, в которой нашли отсылки к российским стандартам.

Общество Дмитрий Нагорный Сумской онкодиспансер Сумы-Южана
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