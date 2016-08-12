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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21216

На Сумщине готовили теракт на «Квартал фесте»

Парень на Сумщине готовил провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины.

Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» 23 августа на территории Сумщины.

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБУ.

Право Квартал фест Теракт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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