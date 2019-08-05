Cумчан запрошують на фестиваль вуличної їжі в новому форматі

Новий формат вуличної їжі – «ДвірПаті». Його проведуть у арт-просторі BureauArt, що на Воскресенській (дворик біля тиру).

Там ви зможете пригостити один одного домашньою їжою – треба принести своє і пригостити друзів, знайомих і незнайомих. Натомість – чай, кава, мінералка, коктейлі – від організаторів. Столи зі стільцями теж будуть. Послухати гарну музику, співи та вірші, а також поспостерігати за перкусія-драм-батлом. Також буде можливість поспівати-пограти-почитати самому.

Під час заходу можна відвідати виставку відомого сумського художника, фахівця монументального мистецтва Еріка Айрапетяна.

У програмі заходу також майстер-клас від бармена та сомельє Великого Бо, майстер-клас креативного живопису та графіки, перегляд артхаус-кіно.

Гості вечору – Деніс Федченко, Ян Табачок (аккордеон), Папа Крічі.

Захід відбудеться у суботу, 24 серпня, з 15:00 до 23:00.

Телефони координаторів – 050 400 8702, 068 563 2269