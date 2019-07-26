В Лебедине пересохло Лебединое озеро Сухое лето 2019 года привело к высыханию жемчужины Лебедина.

Об этом сообщается на странице «Санаторий Лебедин» в Фейсбуке.

«Повели детей на прогулку к озеру со стороны городка... А озеро исчезло... Шок и слезы...», - говорится в сообщении.

Комментаторы под постом пишут, что к такому печальному исходу могла привести «очистка» озера, которую недавно проводили.