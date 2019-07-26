В Лебедине пересохло Лебединое озеро

Об этом сообщается на странице «Санаторий Лебедин» в Фейсбуке.
«Повели детей на прогулку к озеру со стороны городка... А озеро исчезло... Шок и слезы...», - говорится в сообщении.
Комментаторы под постом пишут, что к такому печальному исходу могла привести «очистка» озера, которую недавно проводили.
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