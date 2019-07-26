Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22307

В Лебедине пересохло Лебединое озеро

Сухое лето 2019 года привело к высыханию жемчужины Лебедина.

Об этом сообщается на странице «Санаторий Лебедин» в Фейсбуке.

«Повели детей на прогулку к озеру со стороны городка... А озеро исчезло... Шок и слезы...», - говорится в сообщении.

Комментаторы под постом пишут, что к такому печальному исходу могла привести «очистка» озера, которую недавно проводили.

Общество Лебедин Лебединое озеро Пересохло
view counter

По тематике

Сегодня 12:19

В Лебедине похоронили погибшую во время пожара в одесском отеле «Токио Стар»

В Лебедине похоронили Анну Довгую, которая вместе с 10-летней дочерью Валей погибла во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар»....

Врач из Лебедина получил Орден Святого Пантелеймона
12.08.2019 15:34

Врач из Лебедина получил Орден Святого Пантелеймона

В Киевской национальной филармонии отметили победителей «Медицинского Оскара»....

08.08.2019 09:07

Мошенник выманил у жительницы Лебедина 20 тысяч

Доверившись телефонному собеседнику, который назвался работником киберполиции жительница Лебедина рассказала ему конфиденциальную информацию по своей банковской карте и собственноручно перечислила...

07.08.2019 13:27

И.о. губернатора Сумщины озаботилась школьными туалетами

Сегодня, 7 августа, вр. и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик в Лебедине....

26.07.2019 18:24

На Сумщине уголовнику объявили подозрение в изнасиловании 8-летней падчерицы

Мужчина только сегодня освободился из мест лишения свободы за совершение краж, и получил от сотрудников полиции по согласованию с прокуратурой...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.