Сумские атлеты продолжают покорять чемпионат Украины

Во второй день уроженка Сум Анна Мищенко стала первой в беге на дистанции 1500 м ее время 4:19,72. Студентка СумГУ Виктория Калюжная первенствовала на дистанции 10000 м – 34:18,40. Уроженец Сумщины Алексей Кирилин в метании диска занял четвертое место.
Сегодня последний день соревнований. У наших еще есть шансы на медали.
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