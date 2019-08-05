Сумские атлеты продолжают покорять чемпионат Украины В Луцке продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике.

Во второй день уроженка Сум Анна Мищенко стала первой в беге на дистанции 1500 м ее время 4:19,72. Студентка СумГУ Виктория Калюжная первенствовала на дистанции 10000 м – 34:18,40. Уроженец Сумщины Алексей Кирилин в метании диска занял четвертое место.

Сегодня последний день соревнований. У наших еще есть шансы на медали.