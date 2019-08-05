В Сумах на пешеходном переходе сбили пешехода Сегодня, 23 августа, на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП.

Авария произошла около 14.30. По словам очевидцев, автомобиль «Фольксваген» сбил человека на пешеходном переходе. Сейчас на месте работают патрульные, на место вызвали «скорую».