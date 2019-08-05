В Сумах на пешеходном переходе сбили пешехода

Авария произошла около 14.30. По словам очевидцев, автомобиль «Фольксваген» сбил человека на пешеходном переходе. Сейчас на месте работают патрульные, на место вызвали «скорую».
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