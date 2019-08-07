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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пограничники обнаружили авто, находящееся в международном розыске

25 августа пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, находившееся в международном розыске.

В пункт пропуска «Великая Писаревка» прибыл автомобиль марки «КИА». На нем, из России следовал гражданин РФ, 1962 года рождения. Во время проверки документов на транспортное средство пограничным нарядом было установлено, что авто находится в международном розыске, как похищенное. По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения транспортное средство и водителя передано сотрудникам Национальной полиции.

Право Пограничники Угон
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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