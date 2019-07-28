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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские пляжницы стали вице-чемпионками Украины

22-25 августа в Запорожье проходил финал чемпионата Украины по пляжному волейболу.

На кортах сражались 24 лучших мужских и 16 женских пар по итогам предыдущих этапов.

В женской части была всего одна сумская пара, но какая – Марина Гладун (Самодай) и Дарья Ковалева (Удовенко), которые выиграли 4 встречи и только в финале уступили сестрам Махно из Киева.

В мужской части был всего один наш – Максим Гладун в паре с Евгением Журавелем из Запорожья заняли пятое место.

Спорт Дарья Удовенко Марина Самодай Пляжный волейбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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