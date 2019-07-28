Сумские пляжницы стали вице-чемпионками Украины 22-25 августа в Запорожье проходил финал чемпионата Украины по пляжному волейболу.

На кортах сражались 24 лучших мужских и 16 женских пар по итогам предыдущих этапов.

В женской части была всего одна сумская пара, но какая – Марина Гладун (Самодай) и Дарья Ковалева (Удовенко), которые выиграли 4 встречи и только в финале уступили сестрам Махно из Киева.

В мужской части был всего один наш – Максим Гладун в паре с Евгением Журавелем из Запорожья заняли пятое место.