Сумские пляжницы стали вице-чемпионками Украины

На кортах сражались 24 лучших мужских и 16 женских пар по итогам предыдущих этапов.
В женской части была всего одна сумская пара, но какая – Марина Гладун (Самодай) и Дарья Ковалева (Удовенко), которые выиграли 4 встречи и только в финале уступили сестрам Махно из Киева.
В мужской части был всего один наш – Максим Гладун в паре с Евгением Журавелем из Запорожья заняли пятое место.
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