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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:03449

Сумская мэрия судится с облсоветом за бюджетные миллионы

Сумской горсовет судится с Сумским облсоветом, предприятия которого юридически перевели из города в районы области.

Из-за этого городской бюджет не дополучает налоги на доходы физических лиц с работников областных предприятий и учреждений, которые физически находятся на территории города, а зарегистрированы с Сумском, Краснопольском и Белопольском районах.

Как сообщил сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании мэр Сум, горсовет судиться с областью из-за недополученных средств. Уже на сегодня дыра в городском бюджете составляет 55,8 млн. В начале года прогнозировалось, что из-за перевода областных предприятий бюджет недополучит 74 млн грн. Похоже, что ожидается еще большая недостача.

Экономика Недобор Перевод предприятий
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