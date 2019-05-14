Сумская мэрия судится с облсоветом за бюджетные миллионы

Из-за этого городской бюджет не дополучает налоги на доходы физических лиц с работников областных предприятий и учреждений, которые физически находятся на территории города, а зарегистрированы с Сумском, Краснопольском и Белопольском районах.
Как сообщил сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании мэр Сум, горсовет судиться с областью из-за недополученных средств. Уже на сегодня дыра в городском бюджете составляет 55,8 млн. В начале года прогнозировалось, что из-за перевода областных предприятий бюджет недополучит 74 млн грн. Похоже, что ожидается еще большая недостача.
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