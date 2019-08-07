Тысячи сумчан сидят без воды Сумской водоканал сообщает об отключении воды.

В связи с порывом водопровода диаметром 400 мм по ул. Интернационалистов, 51 КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов на этой улице.

Сейчас без водоснабжения остались дома № 51, № 51А, № 51Б, № 51В, № 43А, № 43Б, № 43В по ул. Интернационалистов.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.