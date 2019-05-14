Подделка больничного: зампрокурора Сумщины числился в женской палате Сегодня, 27 августа, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Прокуратура обвиняет зампрокурора в использовании заведомо подложного листка нетрудоспособности. В начале заседания прокурор заявил отвод судье. По его словам, судья Николай Шершак в качестве следственного судьи участвовал в досудебном расследовании в производстве, которое сейчас рассматривает другой состав суда. В частности, рассматривал ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Кроме этого, прокурор основанием для отвода отметил и общение с судьей Сергея Маслюка, когда последний был заместителем прокурора. Ходатайство прокурора суд удовлетворил, пишет sumy.today.

Напомним: речь идет о больничном листе Сергея Маслюка, когда последний отдыхал в Буковеле.

В этот же день состоялось еще одно заседание по делу по обвинению Сергея Маслюка. Во время этого заседания суд слушал свидетелей.

В частности, допросили свидетеля со стороны обвинения Любовь Луговую. По данным прокуратуры, исходя из материалов дела, Маслюк числился с этой женщиной в одной больничной палате. По словам же последней, она находилась в палате с другой женщиной и Маслюка до судебного заседания никогда не видела.

Напомним: речь идет о справке о лечении в стационаре в инфекционном отделении одной из сумских больниц. Вместо этого Сергей Маслюк отдыхал в апарт-отеле «МарсМарос» в Яремчанском районе Ивано-Франковской области с 7 по 18 августа 2017 года.