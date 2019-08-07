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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19323

В Сумах исполком будет «контролировать» цены в супермаркетах и на рынках

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установить контроль над ценами в супермаркетах и на рынке».

«Цены в магазинах, супермаркетах и рынке просто зашкаливают, выше, чем в других городах, местные власти примите меры!», - писала автор петиции Руденко Инесса Викторовна.

Ответ на электронную петицию:

«По состоянию на 14.08.2019 года отделом торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского городского совета подготовлен проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета "О рассмотрении электронной петиции Руденко Инессы Викторовны «Установить контроль над ценами в супермаркетах и на рынке».

Дата и время проведения заседания исполнительного комитета Сумского городского совета, на котором будет рассматриваться данный проект решения, Вам будет сообщено дополнительно».

Экономика Контроль цен Петиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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