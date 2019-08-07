В Сумах исполком будет «контролировать» цены в супермаркетах и на рынках

«Цены в магазинах, супермаркетах и рынке просто зашкаливают, выше, чем в других городах, местные власти примите меры!», - писала автор петиции Руденко Инесса Викторовна.
Ответ на электронную петицию:
«По состоянию на 14.08.2019 года отделом торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского городского совета подготовлен проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета "О рассмотрении электронной петиции Руденко Инессы Викторовны «Установить контроль над ценами в супермаркетах и на рынке».
Дата и время проведения заседания исполнительного комитета Сумского городского совета, на котором будет рассматриваться данный проект решения, Вам будет сообщено дополнительно».
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