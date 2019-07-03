В Сумах пересчитали субсидии

Подробнее с информацией о выполненном перерасчет получатели жилищной субсидии могут ознакомиться по телефонам департамента: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.
Департамент социальной защиты населения провел перерасчет субсидии за июль в связи с изменениями в отдельных видах услуг....
В связи с изменением тарифа ООО «СЕРВИСРЕСУРС» и ООО «А-Муссон» для жителей г. Сумы продлен срок подачи документов на субсидию....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в январе-июне 2019 года....
Наказание в виде штрафа на сумму 1020 грн получил обвиняемый, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1...
В связи с изменением тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей частного сектора продлен срок подачи документов на субсидию....