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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48337

В Сумах пересчитали субсидии

В августе 2019 года департаментом социальной защиты населения Сумского городского совета абонентам Дирекции Котельная северного промузла в связи с отсутствием услуги «централизованное снабжение горячей воды» начислены субсидии без данной услуги и из расчета социального норматива на услугу «централизованное снабжение холодной воды» 3,6 куб. метра.

Подробнее с информацией о выполненном перерасчет получатели жилищной субсидии могут ознакомиться по телефонам департамента: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

Общество Субсидии
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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