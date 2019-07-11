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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20230

На Сумщине 10431 первоклассников начнут учебу в 569 классах

О создании нового образовательного пространства, оснащенность учреждений общего среднего образования мультимедийным оборудованием и готовности школ Сумской области к новому учебному году рассказала директор областного департамента образования и науки Виктория Гробова во время расширенного совещания с главами районов, городов и ОТГ.

«На создание нового образовательного пространства и оснащение кабинетов начального звена для работы в условиях Новой украинской школы направлено из государственного бюджета средства образовательной субвенции в сумме 32 949,9 тыс. гривен», - сообщила чиновница.

В частности это расходы на закупку дидактических материалов, музыкальных инструментов, современной мебели, компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента для начальных классов – 24 348,6 тыс. гривен; расходы для подготовки тренеров-педагогов, супервизоров, проведения супервизии и повышения квалификации педагогических работников – 8 601,3 тыс. гривен.

Полностью использовали средства на закупку оборудования Бурынский, Недригайловский, Ахтырский районы, Зноб-Новгородская ОТГ Середина-Будского района и Тростянецкая ОТГ.

Не проведена закупки за счет государственной субвенции в г. Глухов и Сумском районе.

Лучше всего оснащены учреждения общего среднего образования Коровинской ОТГ Недригайловского района (100%), Миропольской ОТГ Краснопольского района (компьютерное оборудование и мебель - 100%, дидактические материалы - 92,5%), Вильшанской ОТГ Недригайловского района (компьютерное оборудование и мебель - 100%, дидактические материалы - 76%).

Не обеспечено компьютерным оборудованием и дидактическими материалами для работы в условиях Новой украинской школы первые классы учреждений общего среднего образования г. Глухов, Нижнесыроватской ОТГ Сумского района и Краснопольского района.

Справка: По состоянию на 27 августа 2019 года использованы на закупку дидактических материалов, современной мебели, компьютерного оборудования для начальных классов на сумму 42 985,7 тыс. гривен, из них: 17 713,9 тыс. гривен - средства государственной субвенции, 25 271,8 тыс. гривен - местных бюджетов (с учетом 6 540,8 тыс. гривен - остатка образовательной субвенции 2018 года), 1 439,7 тыс. гривен - другие средства.

Показатель использования средств государственной субвенции - 83% от профинансированного.

Общество Новая украинская школа Образование Первоклассники
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