У Сумах відбудеться Сумський книжковий форум У рамках проекту департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради «Я – сумчанин» 12 вересня відбудеться ІІ Сумський книжковий форум.

Хоча Книжковий форум приурочений до Дня міста, організатори вирішили виокремити його в часі від основних подій.

Яким саме він буде, вирішує оргкомітет, до якого ввійшли поет і перекладач Олександр ВЕРТІЛЬ, методист міської централізованої бібліотечної системи Світлана МАМАЙ, поет Сергій П'ЯТАЧЕНКО, видавець Інна ЩЕРБИНА. Однак, зауважив Степан Пак, до формування програми заходи залучають й інших фахівців, аби зробити Форум максимально насиченим і цікавим для загалу: тим, хто пише, тим, хто видає, тим, хто читає.

Всі заходи ІІ Сумського книжкового форуму відбуватимуться у Конгрес-центрі СумДУ. До торішніх форматів організатори додали нові. Серед таких майстер-клас письменниці Анни КОРШУНОВОЇ з написання книги та майстер-клас старших учнів дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка зі створення ілюстрацій, виставка старовинних видань із фондів обласного краєзнавчого музею. Вже традиційно на відвідувачів заходу чекають знайомство з місцевими видавництвами, літературними студіями («Орфей», «Зажинок», «Джерела», «Вир») та міською централізованою бібліотечною системою, новинками вузівських бібліотек, автограф-сесія місцевих авторів – запрошені Олександр ВЕРТІЛЬ, Анна КОРШУНОВА, Григорій ЄЛИШЕВИЧ, Євген ПОЛОЖІЙ, Владислав ІВЧЕНКО, Людмила РОМЕН, Петро НЕСТЕРЕНКО.

Відбудуться й конкурс віршів про Суми, нагородження найактивніших відвідувачів бібліотек, а також уподобаний сумчанами торік міський фестиваль поезії «Ми – Суми». Як підсумок торішнього такого заходу, цього року презентуватимуть збірку творів минулорічних його учасників.

Форум розпочнеться о 14:00 і триватиме до 19:00.