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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэра Сум оштрафовали на 70 тысяч за невыполнение постановления суда

Соответствующее решение Заречного районного суда Сум вступило в законную силу 15 июля этого года.

В нем говорится о том, что городской голова Александр Лысенко не выполнил постановление суда от 3 мая 2017 года, которым Сумской городской совет обязали утвердить проект землеустройства по отводу двух земельных участков под индивидуальную жилую застройку двум сумчанам Светлане Павловой и Сергею Рыбалко. Они просили предоставить им по 10 соток на ул. Ивана Франко, 89/2 и 89/3.

Это постановление суда должно было быть выполнено до 1 февраля 2018 года. Однако Александр Лысенко вынес соответствующий проект решения на рассмотрение сессии только 3 мая 2018 года. Лично он проголосовал «за», однако решение принято не было, потому что не хватило голосов.

Суд считает, что, во-первых, мэр вынес этот вопрос на рассмотрение сессии с существенным нарушением сроков, а во-вторых, он должен был принимать еще меры для выполнения постановления суда.

Это решение суда Сумской городской совет обжаловала в апелляции, но безуспешно. А Верховный суд 22 августа 2019 года вообще отказал в открытии кассационного производства.

Таким образом, мэр лично должен уплатить 70420 грн, половину этой суммы - в государственный бюджет, а другую - истцам - Светлане Павловой и Сергею Рыбаку.

Кроме того, на завтрашнюю сессию, 30 августа, вынесен проект решения об утверждении проекта землеустройства этих двух участков, пишет sumy.today.

Право Александр Лысенко Штраф
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