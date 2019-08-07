В Сумах столкнулись фура и легковушка

Как сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс», на перекрестке ул. Харьковской и Линейной столкнулись фура и легковушка.
Из-за аварии движение затруднено.
Сегодня, 30 августа, около 10.30 на перекрестке ул. Харьковская и Линейная произошла авария....
29 августа в 17:45 на перекрестке автодорог по ул. Степана Бандеры и Косовщинской 42-летний водитель автомобиля CHEVROLET Lacetti допустил наезд...
Только за прошедшие сутки в результате ДТП еще пятеро жителей Сумщины получили травмы. Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях...
ДТП произошло сегодня, 29 августа, около 11:00 возле пешеходного перехода по улице Некрасова в Шостке....
Сегодня, 28 августа, на дороге около села Серобабино Лебединского района сумчанин 1975 года рождения, который был за рулем автомобиля «Рено...