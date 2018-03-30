Сумской горсовет не смог ввести новое лицо в исполком

Вместо заммэра Ольги Волошиной, которая уволилась с 28 августа, планировалось включить главу Песчанского старостинского округа Владимира Мечика (напомним: в июне Сумы превратились в Сумскую ОТГ благодаря присоединению Песчанского сельсовета).
Однако «за» это решение набралось всего 16 голосов, 12 депутатов не голосовали. Для принятия решения нужно 22 голоса.
Ни одного голоса не дали фракции БПП «Солидарность» и «За Украину!». Как объяснил позицию фракции БПП «Солидарность» Дмитрий Лантушенко, они не против введения в состав Владимира Мечика, они против состава всего исполкома в нынешнем виде из-за его последних решений по повышению тарифов, по утверждению плана «Эспланады» и т.д.
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