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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25589

В Сумах в ДТП на Харьковской виноват водитель КамАЗа

Сегодня, 30 августа, около 10.30 на перекрестке ул. Харьковская и Линейная произошла авария.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, автомобили «Богдан» (на крайней правой полосе) и «КамАЗ» с прицепом (слева от «Богдана») собирались повернуть с ул. Харьковской на ул. Линейную. «КамАЗ», поворачивая не с той полосы, задел боком легковушку. В результате «Богдан» получил механические повреждения. Никто не пострадал.

Сейчас патрульные составляют на водителя «КамАЗа» протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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