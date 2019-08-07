В Сумах в ДТП на Харьковской виноват водитель КамАЗа

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, автомобили «Богдан» (на крайней правой полосе) и «КамАЗ» с прицепом (слева от «Богдана») собирались повернуть с ул. Харьковской на ул. Линейную. «КамАЗ», поворачивая не с той полосы, задел боком легковушку. В результате «Богдан» получил механические повреждения. Никто не пострадал.
Сейчас патрульные составляют на водителя «КамАЗа» протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).
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