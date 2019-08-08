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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04201

В Сумах пройдет чемпионат области по пляжному волейболу

5-8 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.

Игры будут проходить на студенческом пляже в парке им. Кожедуба. Начало в 16.00 5-7 сентября, с 9.00 8 сентября. Заявки нужно подать за час до начала турнира.

Справки по телефону 050-615-83-98.

Спорт Пляжный волейбол
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Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу
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Сумские пляжницы стали вице-чемпионками Украины
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Сумская пляжница неудачно выступила на чемпионате Европы в Москве
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Сумская пляжница неудачно выступила на чемпионате Европы в Москве

В Москве проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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