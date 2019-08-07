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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24723

На Сумщине полиция поймала военного комиссара на взятке в 3000 долларов США

Неправомерную выгоду военный чиновник требовал за выдачу приписного удостоверения и непризыв на военную службу.

Оперативниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции совместно со следователями ГУНП в Сумской области при процессуальном руководстве военной прокуратуры Сумского гарнизона была задокументирована коррупционная схема, которую организовал военный комиссар одного из объединенных городских военных комиссариатов Сумской области.

Сегодня, 30 августа, во время получения неправомерной выгоды в сумме 3 тысяч долларов США военный комиссар был задержан. Денежные средства обнаружены и изъяты правоохранителями.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает управление защиты экономики в Сумской области.

Право Взятка Военком Глухов
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