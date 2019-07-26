В Кролевце причиной трагедии стали наушники

Как сообщили в Кролевецком отделении полиции, молодой человек, переводил велосипед через железнодорожные пути по переходу, в это время слушал музыку в наушниках. Из-за этого не отреагировал на приближение тепловоза, который и сбил парня. Тот упал на соседнюю колею и сильно ударился головой. Умер юноша на месте происшествия. Полиция по данному факту проводит проверку, пишет Сайт Кролевца.
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