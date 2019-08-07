Сумские аматоры уже третьи в чемпионате Украины На выходных проходили игры 5-го тура чемпионата Украины по футболу серди аматоров.

В группе 2 «Виктория» из Николаевки Белопольского района в гостях сыграла в ничью против «Агродома» из Бахмача 0:0. «Тростянец-2» также в гостях раз громил черкаський «Днепр» 4:1 (голі у наших на счету Москаленко - 2, Михтуненко и Слипухина).

После пяти туров лидируют «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская область) и ФК «Чернигов» - по 13 очков, у «Виктории» третье место с 11 очками (до этого два тура николаевцы лидировали). У тростянчан 6 очков и седьмое место (из 12 команд).