Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37108

Сумские аматоры уже третьи в чемпионате Украины

На выходных проходили игры 5-го тура чемпионата Украины по футболу серди аматоров.

В группе 2 «Виктория» из Николаевки Белопольского района в гостях сыграла в ничью против «Агродома» из Бахмача 0:0. «Тростянец-2» также в гостях раз громил черкаський «Днепр» 4:1 (голі у наших на счету Москаленко - 2, Михтуненко и Слипухина).

После пяти туров лидируют «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская область) и ФК «Чернигов» - по 13 очков, у «Виктории» третье место с 11 очками (до этого два тура николаевцы лидировали). У тростянчан 6 очков и седьмое место (из 12 команд).

Спорт Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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