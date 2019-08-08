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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39647

В Сумах отменено решение суда, которым пожизненно лишенному свободы было заменено наказание

По апелляционной жалобе прокуратуры Сумской области решением Сумским апелляционным судом от 27 августа 2019 года отменено определение суда первой инстанции, которым осужденному к пожизненному лишению свободы было заменено высшую меру наказания на 20 лет лишения свободы.

Установлено, что в 2004 году лицо было осуждено к пожизненному лишению свободы за совершение ряда преступлений, в частности умышленного убийства из корыстных побуждений, покушении на умышленное убийство двух и более лиц, разбоя. В настоящее время осужденный отбыл 15 лет назначенного ему наказания. Однако, ссылаясь на международное законодательство, суд первой инстанции заменил осужденному пожизненное заключение на 20 лет лишения свободы.

В своей апелляционной жалобе прокурор отмечал, что замена неотбытой части наказания более мягким не распространяется на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. В то же время в УК Украины нет механизма реализации замены пожизненного заключения на срочное.

Сумской апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры, поэтому лицо остается осужденным к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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