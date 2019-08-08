В Сумах отменено решение суда, которым пожизненно лишенному свободы было заменено наказание

Установлено, что в 2004 году лицо было осуждено к пожизненному лишению свободы за совершение ряда преступлений, в частности умышленного убийства из корыстных побуждений, покушении на умышленное убийство двух и более лиц, разбоя. В настоящее время осужденный отбыл 15 лет назначенного ему наказания. Однако, ссылаясь на международное законодательство, суд первой инстанции заменил осужденному пожизненное заключение на 20 лет лишения свободы.
В своей апелляционной жалобе прокурор отмечал, что замена неотбытой части наказания более мягким не распространяется на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. В то же время в УК Украины нет механизма реализации замены пожизненного заключения на срочное.
Сумской апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры, поэтому лицо остается осужденным к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.