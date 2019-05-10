В Сумах разыграют кубок мэра по баскетболу 4-6 сентября в Сумах пройдет Открытый кубок мэра по баскетболу «Sumy Open Cup 2019» среди юношей 2003 г.р. и младше.

В турнире, который пройдет в спорткомплексе «Олимп» сыграют четыре команды по кругу. Расписание: 4 сентября 15.45 Сумы – Полтава 17.30 Открытие турнира 18.15 Полтава – Чернигов 5 сентября 12.45 Сумы – Чернигов 14.45 Шостка – Полтава 6 сентября 9.30 Чернигов – Шостка 13.00 Сумы – Шостка