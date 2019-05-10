В Сумах разыграют кубок мэра по баскетболу

В турнире, который пройдет в спорткомплексе «Олимп» сыграют четыре команды по кругу.
Расписание:
4 сентября
15.45 Сумы – Полтава
17.30 Открытие турнира
18.15 Полтава – Чернигов
5 сентября
12.45 Сумы – Чернигов
14.45 Шостка – Полтава
6 сентября
9.30 Чернигов – Шостка
13.00 Сумы – Шостка
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