В Сумах дорисовали мурал Кузьмы Скрябина 31 августа на летней эстраде в городском парке им. И.Кожедуба открыли мурал с изображением Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Об этом сообщается на странице ОО «Зеленый театр «Сумы» в Фейсбуке:

«Мы еще в субботу открыли мурал, посвященный Скрябину. Во-первых, мурал получился действительно замечательный. Я каждый вечер наблюдаю прохожих, которые подходят и зависают в мыслях у этой стены по несколько минут. Это именно то, чего мы добивались. Это подтверждение того, что талантливый Алексей Лин выложился на полную.

Во-вторых, хотелось поделиться несколькими фактами о мурале. Мы хотели сделать его ко дню рождения Кузьмы - 17 августа, но не успели. Рисунок занимает по площади примерно 100 кв. м, а самая высокая точка на высоте около 10 метров. Чтобы рисунок был максимально качественным, для рисования решили найти специальный автомобиль с вышкой. Поэтому от проекта до конечного результата работа растянулась недели на три. Перед рисованием стена готовилась, штукатурка обивалась и грунтовалась, чтобы рисунок сохранился максимально долго. Краску, которым изображена свет на лице и волосах, заказывали аж из Одессы, потому что у нас такой нигде не купишь. Следует добавить, что вчера официальная Фейсбук страница Скрябина запостила фото мурала, а в комментах пишут, что маме Андрея понравилась робота».

Также организаторы поблагодарили БФ «Технология» и ОО «Манифест» за помощь.