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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42463

Что думают сумские нардепы о снятии неприкосновенности

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за закон, снимающий неприкосновенность с народных депутатов.

«За» было 373 депутата, в том числе семеро от Сумщины – все, кроме Андрея Деркача, который не голосовал.

Сумские нардепы активно комментируют свое решение в Фейсбуке.

Татьяна Рябуха: «Ми обіцяли - ми зробили. В Україні більше не буде касти недоторканих! Прикриватися законом задля незаконної діяльності - це не для моєї держави. Вимушені розчарувати нардепів, які йшли до Верховної ради саме для цього. Тепер доведеться відповідати за свої дії».

Игорь Васильев: «Вітаю, друзі! Недоторканість зняли. Хоча, потроху починав звикати до неї».

Максим Гузенко: «Сьогодні важливий день, який увійде в історію України. Верховна рада IX скликання зробила те, що обіцяє кожна політична сила починаючи від самої незалежності України, проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Вітаю всіх українців!»

Николай Задорожний: «За ініціативи Президента України Володимира Зеленського сьогодні Верховна Рада України дев'ятого скликання остаточно прийняла довгоочікуваний законопроект про зняття депутатської недоторканості. Рішення підтримало 373 народних депутатів. Проект закону передбачає вилучення двох абзаців із ст. 80 Конституції, в яких говориться про гарантію народним депутатам недоторканності та про те, що депутати не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради. Вважаю скасування депутатського імунітету правильним кроком, але потрібно працювати над реформами, які будуть гарантувати незалежність правоохоронної та суддівської системи. Працюємо далі... Слава Україні!».

Михаил Ананченко: «Друзі, ми зробили те, що в Україні не могли зробити за 28 років.

Ішні лише обіцяли, а потім забували. Як на мене, то сьогодні історичний день для всіх українців та України в цілому. Спільними зусиллями ми проголосували та прийняли Закон України про зняття депутатської недоторканості. До цього часу депутатський мандат та депутатська недоторканність означали неможливість притягнення до кримінальної відповідальності парламентаріїв, а з цього моменту, народний депутат - це особа, яка буде дійсно працювати на благо країни. Цим законом ми унеможливимо повернення в парламент тих політиків, які роками грабували нашу країну!».

Политика Неприкосновенность
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