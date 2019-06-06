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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09323

В Сумах проходят полицейские учения

Сегодня, 4 сентября, в сумах полиция проводит плановые учения по отработке действий личного состава при вводе оперативных планов.

К учениям привлечены все профильные службы.

Правоохранители просят не паниковать и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, сообщает отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Учения
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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