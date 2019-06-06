В Сумах проходят полицейские учения Сегодня, 4 сентября, в сумах полиция проводит плановые учения по отработке действий личного состава при вводе оперативных планов.

К учениям привлечены все профильные службы. Правоохранители просят не паниковать и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, сообщает отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области.