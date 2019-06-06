В Сумах проходят полицейские учения

К учениям привлечены все профильные службы.
Правоохранители просят не паниковать и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, сообщает отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области.
В период с 29 по 30 августа Штаб Антитеррористического центра и Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Сумской области...
Штаб Антитеррористического центра и Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Сумской области провели плановые тактико-специальные антитеррористические учения. Обучение прошли...
Спасатели провели тактико-специальные учения по тушению условного пожара резервуаров с нефтепродуктами....
30 июля в г. Сумы состоялись тактико-специальные учения на базе Сумской городской клинической больницы № 5....
В Сумском СИЗО проведены совместные учения с пожарно-спасательной частью ГСЧС Украины г. Сумы....